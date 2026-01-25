Kağıthane'de Balık Ekmek Şöleni: 25 Bin Kişiye Yaklaşık 6 Ton İkram

Hasbahçe'de lezzet ve kültür bir araya geldi

Kağıthane Belediyesi, hafta sonu Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği balık ekmek festivaliyle İstanbulluları ağırladı. Etkinlikte 25 bin kişiye 6 tona yakın balık ekmek ile birlikte helva ve gazoz ikram edildi.

Usta şeflerin hazırladığı balık ekmekler, alana gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı; ziyaretçiler lezzeti tatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde kemençe eşliğinde yöresel müzikler ve halk oyunları sahne aldı. Katılımcılar, sanatçı Engin Orta'nın seslendirdiği türkülere horonla eşlik etti.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Vali Gül ve Başkan Öztekin mangalın başına geçerek halka balık ekmek ikram etti.

Mevlüt Öztekin programda şunları söyledi: "Kağıthane Belediyesi olarak yaklaşık 6 ton balığımızı vatandaşlarımıza ikram etmiş olacağız, 20 binden fazla hemşehrimizi ağırlıyoruz. Karne tatilindeyiz çocuklarımız için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak balık ekmek ikramında bulunuyoruz. Soğuk havalarda, sıcak ortamlarda ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşuyoruz"

Davut Gül ise konuşmasında, "Kağıthane Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı balık festivali için başta Mevlüt Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere, tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Balık işin bahanesi aslolan bir araya gelmek. Kağıthane’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşliği çok güzel" ifadelerini kullandı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival, hem lezzet hem de kültürel paylaşım açısından renkli görüntülere sahne oldu.

