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Kağıthane'de Midibüs Kontrolden Çıktı: Refüje Çarptı

Kağıthane'de midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı ve trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:05
Kağıthane'de Midibüs Kontrolden Çıktı: Refüje Çarptı

Kağıthane'de Midibüs Kontrolden Çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir midibüs refüje çıktı. Olay, Hasdal Kemerburgaz Yolu üzerinde İstanbul Havalimanı istikametinde yaşandı.

34 LCK 093 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyere çarptı ve ardından refüje yöneldi. Kazanın meydana gelmesiyle birlikte yolun bir şeridi trafiğe kapandı ve bölgede yoğun bir trafik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, midibüsün sürücüsü kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Olay sonrasında midibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaza sebebiyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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