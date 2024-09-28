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Kağıthane'de Müstehcen Davranışlar Sergileyen Şüpheli Tutuklandı

Müstehcen hareketlerde bulunduğu iddia edilen genç, İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı ve serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:05
Kağıthane'de Müstehcen Davranışlar Sergileyen Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Müstehcen Davranış Serüveni

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde müstehcen hareketlerde bulunduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Müdahale

Kağıthane'de, sosyal medya platformlarında "Kağıthane'de bir bina içerisinde müstehcen hareketlerde bulundu" başlıklarıyla dolaşan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

Güvenlik Kameralarıyla İz Süren Ekipler

İlk olarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen emniyet güçleri, olayın baş şüphelisi olan 26 yaşındaki V.A.'nın kimliğine ulaştı.

Seyrantepe Mahallesi'nde Gözaltı

Belirlenen adres üzerinden gözaltına alınan V.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmak üzere götürüldü. Yapılan işlemler sonucunda, "hayasızca hareketler-müstehcenlik" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

Serbest Bırakma ve Adli Kontrol

Adli mercilere sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili süreç devam etmekte.

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