Kağıthane Sporcuhane'de Futbol Eğitimleri Tüm Hızıyla

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane Projesi kapsamındaki Kış Spor Okulları'nda 4-15 yaş grubuna yönelik uzman antrenörlerle futbol eğitimleri yoğun katılımla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:31
Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcuhane Projesi kapsamında düzenlenen Kış Spor Okulları'nda futbol eğitimleri yoğun katılım ve uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Eğitim Detayları

Program, 4-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Genç sporcular saha çalışmalarıyla temel futbol becerilerini geliştirirken; disiplin, takım ruhu ve fiziksel dayanıklılık kazanıyor. Antrenmanlarda dayanıklılık, koordinasyon ve takım oyunu gibi temel unsurlar ön plana alınıyor.

Branş Çeşitliliği ve Amaç

Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar masa tenisi, satranç, futbol, tenis, atletizm, boks, buz pateni, hentbol, cimnastik, dart, geleneksel okçuluk, karate, taekwondo, yüzme, basketbol, güreş, wushu kung fu, voleybol, modern okçuluk, futsal ve badminton olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim alma imkânı buluyor. Özel çocuklar ise basketbol ve yüzme branşlarından faydalanabiliyor.

Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane Projesi ile çocuk ve gençlerin spora erişimini artırmayı, yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini sağlamayı ve ilçede spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

