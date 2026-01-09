Kağıthane Sporcuhane'de Futbol Eğitimleri Tüm Hızıyla

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcuhane Projesi kapsamında düzenlenen Kış Spor Okulları'nda futbol eğitimleri yoğun katılım ve uzman antrenörler eşliğinde devam ediyor.

Eğitim Detayları

Program, 4-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Genç sporcular saha çalışmalarıyla temel futbol becerilerini geliştirirken; disiplin, takım ruhu ve fiziksel dayanıklılık kazanıyor. Antrenmanlarda dayanıklılık, koordinasyon ve takım oyunu gibi temel unsurlar ön plana alınıyor.

Branş Çeşitliliği ve Amaç

Kış Spor Okulları kapsamında çocuklar masa tenisi, satranç, futbol, tenis, atletizm, boks, buz pateni, hentbol, cimnastik, dart, geleneksel okçuluk, karate, taekwondo, yüzme, basketbol, güreş, wushu kung fu, voleybol, modern okçuluk, futsal ve badminton olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim alma imkânı buluyor. Özel çocuklar ise basketbol ve yüzme branşlarından faydalanabiliyor.

Kağıthane Belediyesi, Sporcuhane Projesi ile çocuk ve gençlerin spora erişimini artırmayı, yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerini sağlamayı ve ilçede spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇAĞLAYAN MAHALLESİ'NDE AÇIK OTOPARK YAPIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ULAŞIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE, TAMAMLANDIĞINDA VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULACAK.