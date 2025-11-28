Kağıthane'ye 100 Bin Metrekarelik Yeni Meydanlar

Kağıthane Belediyesi, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, tarihi ve modern dokuyu bir araya getiren 100 bin metrekarelik yeşil ve estetik çevre düzenlemesiyle ilçeye yeni meydanlar kazandırdı.

Projeyle gelen dönüşüm

Seçim öncesi sözünü verdiği Meydan Projesi, Kağıthane'nin üç farklı noktasında hayata geçirildi. Kağıthane Meydanı, Kaymakamlık Meydanı ve Bosna Hersek Meydanı, modern kentsel yaşamın simgesi olarak öne çıkıyor. Yeşil alanlar ve estetik tasarımlarıyla bu meydanlar, ilçede yaşayanlara dinlenme ve sosyal yaşam imkânı sunuyor.

Yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra çocuk oyun parkları ve buluşma noktalarıyla halkın kullanımına açık sosyal yaşam alanları oluşturuldu. Kaldırımlar dekoratif doğal taşlarla süslendi, akıllı şehir mobilyalarıyla konforlu dinlenme ve buluşma noktaları tasarlandı. Ayrıca enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri sayesinde meydanlar akşamları da güvenle kullanılabiliyor.

Başkan Öztekin'in açıklaması

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin kapsamını şöyle özetledi:

"Kağıthane Meydanı, Kaymakamlık Meydanı ve Bosna Hersek Meydanı olmak üzere üç önemli sosyal alanı ilçemize kazandırdık. Şehrin merkezinde toplam 100 bin metrekarelik alana binlerce ağaç ve yüzbinlerce bitki çeşidi diktik. Yürüyüş ve spor alanlarıyla hem fiziksel aktiviteyi hem de sosyal yaşamı destekledik. Kaldırımları dekoratif doğal taşlarla süsledik, akıllı şehir mobilyalarıyla dinlenme ve buluşma alanları oluşturduk. Ayrıca enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri sayesinde meydanlarımızı akşamları da güvenle kullanılabilir sosyal alanlar haline getirdik" dedi.

Proje, Kağıthane'de kentsel yaşamı canlandırmayı hedeflerken, bölge sakinlerine daha fazla yeşil alan ve sosyal etkileşim imkânı sunuyor.

