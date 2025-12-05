Kağızman'da Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret — Mustafa Tosunoğlu'ndan Destek Mesajı

Kağızman'da şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu ve beraberindekiler, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek onlarla bir araya geldi.

Ziyaretin detayları

Ziyaret sırasında Tosunoğlu, şehit aileleriyle yakından ilgilenip hal ve hatırlarını sordu; herhangi bir ihtiyaç veya talepleri olup olmadığını dinledi. Görüşmeler sırasında samimi ve duygu dolu anlar yaşandı.

Yetkilinin mesajı

Mustafa Tosunoğlu görüşmede, "Bu vatan, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde ayakta durmaktadır. Onların bize emaneti olan aileleri, devletimizin her zaman baş tacıdır. Devlet olarak her zaman şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ailelerin tepkisi ve sürece ilişkin bilgi

Şehit ve gazi aileleri, devlet yetkililerinin gösterdiği ilgi ve vefadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

