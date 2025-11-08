Kağızman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars Kağızman'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheliden 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:34
Kağızman'da polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Operasyon detayları

Kars Emniyet Müdürlüğü Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21,65 gram emdirilmiş cannobinoid ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

