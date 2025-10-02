Kahire Büyükelçiliği'nden 2025 Aile Yılı'nda Filistinli Ailelere Destek

Kahire Büyükelçiliği '2025 Türkiye Aile Yılı' kapsamında Filistinli ailelere destek verdi

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "2025 Türkiye Aile Yılı" programı çerçevesinde Mısır'da yaşayan Filistinli ailelere yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi. Organizasyonun amacı, bölgede yaşayan ailelere hem maddi hem de manevi destek sağlamak olarak açıklandı.

Etkinlikte kimler yer aldı?

Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh ile birlikte Mısır'da yaşayan Filistinli aileler katıldı. Etkinlikte ünlü kıraatçı Abdulbasit Abdussamed'in oğlu Tarık Abdussamed Kur'an-ı Kerim okudu; Mısırlı şarkıcı Mustafa Kamar ise bazı eserlerini seslendirdi.

Büyükelçi Şen'in mesajı

Salih Mutlu Şen, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir'in destekleriyle etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Şen, Türkiye'nin aileye verdiği öneme dikkat çekerek hükümetin aileyi güçlendirmeye yönelik proje ve politikalarını aktardı.

Şen ayrıca etkinliğin temel amacını şöyle özetledi: "Gazze'deki Filistinli ailelerin hemen hemen hepsinde şehit veya yaralı var, aileleri dağılmış, hayatları tehlikeye girmiş ve bunun sonucunda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmış durumdalar."

Şen, başta Mısır ve Türkiye olmak üzere Filistin davasını destekleyen ülkelerin Filistinli ailelere destek olmak için çalıştığını vurguladı. Filistinlilerin topraklarına geri döneceklerini ifade eden Şen, Gazze'de ateşkes sağlanması ve yeniden imar çalışmalarının başlamasının önemine dikkat çekti. Sürecin zor olacağını belirten Şen, İsrail ihlalleri altında dağılmış Filistinli ailelerin Arap ve İslam dünyasından maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu ve bunu hak ettiklerini söyledi.

Filistin Büyükelçisinden teşekkür

Diyab el-Luh ise konuşmasında Türkiye'nin Mısır'la birlikte Gazze'ye yardım sağlayan ülkelerin başında geldiğini belirtti. Luh, "Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli aileler adına bu cömert girişiminizden dolayı size çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

El-Luh sözlerine devamla, "Türk halkının ve yönetiminin Filistin halkı için yaptıklarını, minnettarlığımızı, takdirimizi ve teşekkürlerimizi ifade edecek kelime bulamıyoruz." dedi ve "Filistin halkı adına tüm Filistinli şehitler, yaralılar ve tutsaklar adına ve Gazze Şeridi'ndeki açlık çeken halkımız adına selamlar." mesajını iletti.

Yardımlar teslim edildi

Etkinlik kapsamında Filistinli ailelere para ve gıda desteği sağlandı. Organizasyon, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan destek sunmayı hedefleyen bir insani yardım girişimi olarak kayda geçti.