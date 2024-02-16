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Kahire'de Mısır-Türk Dostluk Hastanesi kurulacak: Hastane için protokollerin imzalanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Sisi, nisan ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, ziyaret sırasında sağlık alanında önemli anlaşmalar yapılacağını ve Mısır-Türk Dostluk Hastanesi'nin temelinin atılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:34
Kahire'de Mısır-Türk Dostluk Hastanesi kurulacak: Hastane için protokollerin imzalanması bekleniyor

Türk doktorlar, Mısır'da organ nakli konusunda düzenlenen uluslararası bir konferansa katıldı. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Türk heyetini bakanlıkta ağırladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyareti "tarihi" olarak tanımladı. Bakan Abdulgaffar, Türk heyetinin karşılama komitesinin başında olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Türkiye ile Gazze krizine yönelik yaptıkları işbirliğini anlattı. Abdulgaffar, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile ciddi bir koordinasyon içinde olduklarını, Türk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini, AFAD, Türk Kızılay ve Türk uzman doktorlardan oluşan heyetleri ağırladıklarını ve Mısır'daki Gazzelilerin durumunu değerlendirdikten sonra Türkiye'ye çok sayıda yaralı naklettiklerini söyledi.

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Türkiye ile yaptıkları işbirliğine ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

 "Gazze olaylarının başladığı 7 Ekim'den itibaren Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle ciddi bir koordinasyon başladı. Dostum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye'de toplantılar düzenledik. Günlük olarak yaptığımız bağlantılar, yardımlaşma ve koordinasyon devam etti. Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli dallardaki Türk uzman doktorlardan heyetleri burada kabul ettim. Mısır'da bulunan Gazzelilerin durumlarının değerlendirilmesinden sonra Türkiye'ye çok sayıda yaralı gönderildi." 

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, nisan ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda önemli sözleşmeler yapılacağını söyledi. 

Halid Abdulgaffar, Türkiye ve Mısır'ın bölgedeki iki önemli ülke olduğunu vurguladı. Abdulgaffar, sağlık ve birçok alanda Orta Doğu'da yer alan ülkeler arasındaki bu iki ülkenin gücünü ve imkanlarını değerlendirmek istediklerini vurguladı. Abdulgaffar gerekli anlaşmaların imzalanmasını beklediklerini söyledi ve bu anlaşmada davete olumlu yanıt veren Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti. 

Organ nakli konusunda bir konferans için Mısır'a gelen Türk doktorlar, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar tarafından bakanlıkta karşılandı. Abdulgaffar, Türk hekimlerin Mısırlı meslektaşlarıyla buluşmalarından memnun olduğunu, Mısır ve Türk halklarının yararına olacak araştırma, bilimsel çalışma ve tedavi alanlarında büyük bir işbirliği başlatıldığını söyledi.

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