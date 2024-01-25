Kahramanlar-46 operasyonları ile DAEŞ terör örgüt bağlantısı şüphelisi 28 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar-46 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, 28 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok miktarda paranın ele geçirildiğini duyurdu.

Kahramanlar-46 operasyonları ile DAEŞ terör örgüt bağlantısı şüphelisi 28 kişi yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'a karşı 9 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-46 operasyonları yapıldığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Teröristlere karşı mücadelede güvenlik güçlerinin büyük bir gayret gösterdiğini belirten Yerlikaya, Türk milletinin birlik, beraberlik ve huzurunu korumak için teröristlere asla fırsat vermeyeceklerini söyledi. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yönetilen operasyonlarda, il emniyet müdürlüklerinin DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 28 şüpheliyi Sakarya, Ankara, Denizli, Gaziantep, Adana, Düzce, Yalova, Bursa ve İstanbul'da yakaladığını ve aramalarda çok miktarda para ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, operasyon görüntülerini sosyal medyada paylaştı. operasyonların yıl boyunca her an gece gündüz fark etmeden devam ettiğini belirten Yerlikaya son terörist yok olana kadar terörle mücadelenin süreceğini belirtti. 

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