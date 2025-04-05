Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ta İstiklal Madalyası Töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a verilen İstiklal Madalyası'nın 100. yıl dönümü, kentte düzenlenen özel bir törenle kutlandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle yıkılan eski Valilik binası önünde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Törende Önemli Konuşmalar

Törende Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Başkan Görgel, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın İstiklal Madalyası'nın 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Görgel, "Bundan tam bir asır önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Maraş halkının eşsiz fedakarlığını ve kahramanlığını tescil ederek, bu aziz şehre kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı tevcih etmiştir," dedi.

Bağımsızlık Mücadelesinin Önemine Vurgu

Kahramanmaraş'ın 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün boyunca süren destansı direnişle 12 Şubat 1920'de bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Görgel, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm şehir halkının bağımsızlık için bir araya geldiğini ifade etti.

Maraş halkının gösterdiği bu topyekun direnişin TBMM tarafından takdir edildiğini vurgulayan Görgel, "5 Nisan 1925'te şehrimize İstiklal Madalyası verilmiştir. Bu madalya, fertlere değil, tüm şehir halkına verilerek Maraşlıların birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği kahramanlık tescillenmiştir. Bu vesileyle, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum," dedi.

TBMM tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Eski Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (sağda), 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er (solda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

TBMM tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Eski Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel (sağda), 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er (solda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.