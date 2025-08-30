DOLAR
Kahramanmaraş Afşin'de İki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Afşin-Elbistan kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:49
Kahramanmaraş Afşin'de Trafik Kazası: 10 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Olay Yeri

Kaza, Afşin-Elbistan kara yolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Çarpışan araçların plakaları 46 ADM 878 ve 35 KFU 81 olarak kaydedildi.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin ve Elbistan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

