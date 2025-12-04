Kahramanmaraş Andırın'da Kepçeyle Mozaik Kazısı Tartışma Yarattı

Andırın’da yürütülen mozaik aramasında kazının iş makinesiyle yapılması ve mozaikin tahrip edildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi; resmi açıklama yok.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:08
Kahramanmaraş Andırın'da Kepçeyle Mozaik Kazısı Tartışma Yarattı

Kahramanmaraş Andırın'da Kepçeyle Mozaik Kazısı Tartışma Yarattı

İş makinesiyle yürütülen arama sırasında mozaik tahribatı görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sürdürülen mozaik arama çalışmaları sırasında, kazının iş makinesi (kepçe) ile yapılması dikkat çekti.

Arkeolojik nitelik taşıyan sahada gerçekleştirilen kazıda, bölgeye kepçeyle müdahale edildiği görüldü. Çalışmaları Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eshabil Yıldız birlikte takip etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alanda bir mozaik bulunduğu ve söz konusu mozaikin tahrip edildiği anlar da yer aldı.

Şu ana kadar, bölgedeki kazıların kepçeyle mi yoksa arkeologlar eşliğinde mi sürdürüleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili belirsizlik ve görüntüler, kamuoyunda tartışma yarattı.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN MOZAİK ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAZININ İŞ...

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN MOZAİK ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAZININ İŞ MAKİNESİYLE YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN MOZAİK ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAZININ İŞ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
4
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
5
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
6
USIP Resmen 'Donald J. Trump Barış Enstitüsü' Oldu
7
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi