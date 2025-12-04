Kahramanmaraş Andırın'da Kepçeyle Mozaik Kazısı Tartışma Yarattı

İş makinesiyle yürütülen arama sırasında mozaik tahribatı görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sürdürülen mozaik arama çalışmaları sırasında, kazının iş makinesi (kepçe) ile yapılması dikkat çekti.

Arkeolojik nitelik taşıyan sahada gerçekleştirilen kazıda, bölgeye kepçeyle müdahale edildiği görüldü. Çalışmaları Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eshabil Yıldız birlikte takip etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alanda bir mozaik bulunduğu ve söz konusu mozaikin tahrip edildiği anlar da yer aldı.

Şu ana kadar, bölgedeki kazıların kepçeyle mi yoksa arkeologlar eşliğinde mi sürdürüleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili belirsizlik ve görüntüler, kamuoyunda tartışma yarattı.

