Kahramanmaraş Çardak'ta 170 Yıllık Çeçen Ekmek Geleneği Sürüyor

Kahramanmaraş Göksun Çardak Mahallesi'nde 1860'lı yıllardan bu yana süren Çeçen ekmek geleneği, kadın ustalar ve aile fırınlarıyla yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:50
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesinde 1860'lı yıllardan bu yana sürdürülen geleneksel ekmek kültürü bugün de yaşatılıyor. Mahalledeki fırınlar yerel lezzetleri üretmeye devam ediyor.

Çardak Mahallesi, Çeçenistandan göç edenlerin yerleştiği bir bölge olarak biliniyor ve burada yaklaşık 10 civarında fırın bulunuyor. Genellikle kadınların çalıştırdığı fırınlarda, geleneksel Çeçen ekmekleri yapılıyor ve bu ustalık kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Fırıncı esnafı Ali Işık, aileleriyle birlikte işletmeyi sürdürdüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: '1860'lardağı sürgünün ardından Çeçenler olarak bu köye yerleşmişiz. O zamandan bu yana burada ikamet ediyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek yapımı kadınların maharetidir. Katkısız un, su, tuz ve maya ile üretim yapılır. Normal ekmeğimizin yanı sıra kültürümüze ait ekmekler de mevcut. Özel bir ekmeğimiz var ve bir günde pişiyor, yaklaşık bir yıl dolapta saklanabiliyor. Aynı zamanda, çökelekli ve patatesli böreklerimiz de mevcut.'

Yağlı ekmek yoğun talep görüyor

Işık, mahallede en çok talep gören ürünün yağlı ekmek olduğunu vurguladı: 'Yağlı ekmek, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların en çok aldığı ürün. Düğün, cenaze ya da ziyaretlerde gelen misafirler çok sayıda alıp evlerinde saklıyor. Gurbetçiler de koli koli götürüyor. Kargoyla isteyenler var fakat şu an yetiştiremiyoruz. Köyümüzde okuma oranı yüksek, dışarıda yaşayan çok kişi var. Geldiklerinde mutlaka buradan ekmek alıp götürürler. Kendi yöntemleriyle evlerinde yapanlar da var. Fırın kapalı olduğunda komşular fırına gelip kendi ekmeklerini pişiriyor. Bu gelenek böyle sürüyor.'

Fırıncılardan Ayşe Yeşil ise 'Ben 3 yıldır çalışıyorum zevkli ve güzel bir iş özellikle kadınlar yapıyor' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bekir Kutlu da 'Ekmeklerimiz çok güzel, ustalarımızın ellerine sağlık. İnsanların hoşuna gidiyor sıra var burada' ifadelerini kullandı.

