Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'

Kahramanmaraş Tevekkeli Mahallesi'nde 6 Şubat'ta hasar gören bölgeye 65 köy konutu yapıldı; depremzedeler uzun konteyner yaşamının ardından yeni evlerine yerleşti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:15
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'

Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti

Tevekkeli Mahallesi'nde kalıcı konut sevinci

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Tevekkeli Mahallesindeki yeni köy konutlarına taşınmanın huzurunu yaşıyor. Mahalleye hasar gören bölgeye 65 adet köy konutu inşa edildi ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Yıldız, devletin seferber ettiği imkanlara dikkat çekerek şunları ifade etti:

'Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah’a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah’ım razı olsun. Burada 60’ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi'

Depremzedeler, yeni konutlarla yalnız barınma değil, altyapı hizmetlerinin de sağlandığını belirtiyor. Mahalledeki teslimlerin tamamlanmasının ardından bölge sakinleri kalıcı konutlarda hayatlarına devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLI TEVEKKELİ MAHALLESİ’NDEKİ DEPREMZEDELER, YAPILAN...

KAHRAMANMARAŞ'IN DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLI TEVEKKELİ MAHALLESİ’NDEKİ DEPREMZEDELER, YAPILAN KALICI KONUTLARA YERLEŞMENİN HUZURUNU YAŞIYOR

KAHRAMANMARAŞ'IN DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLI TEVEKKELİ MAHALLESİ’NDEKİ DEPREMZEDELER, YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. Pekdemir: Gençlerde ani ölümlerin yüzde 90’ı genetik
2
Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'
3
B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor
4
Nazilli'de ADÜ'lü Öğrenciler 41 Projeyle Proje Pazarı'nda
5
Dyt. Hilal Şahin Güneşsu: Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?
6
Ardahan Üniversitesi'ne Hayvan Hastanesi Onayı: Yapım 2026'da Başlıyor
7
Soğuk Hava Kas ve Eklem Ağrılarını Tetikliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları