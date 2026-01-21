Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti: 'Babamızın Yapmadığını Devletimiz Yaptı'

Kahramanmaraş Depremzedeleri Köy Konutlarına Yerleşti

Tevekkeli Mahallesi'nde kalıcı konut sevinci

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Tevekkeli Mahallesindeki yeni köy konutlarına taşınmanın huzurunu yaşıyor. Mahalleye hasar gören bölgeye 65 adet köy konutu inşa edildi ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Yıldız, devletin seferber ettiği imkanlara dikkat çekerek şunları ifade etti:

'Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah’a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah’ım razı olsun. Burada 60’ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi'

Depremzedeler, yeni konutlarla yalnız barınma değil, altyapı hizmetlerinin de sağlandığını belirtiyor. Mahalledeki teslimlerin tamamlanmasının ardından bölge sakinleri kalıcı konutlarda hayatlarına devam ediyor.

