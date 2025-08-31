Kahramanmaraş Elbistan'da 13 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Yaşamını Yitirdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki İsmail Samet Güneş kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayın ayrıntıları
Traktörün Akarca Mahallesi mevkisinde devrildiği bildirildi. İş makinesinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.