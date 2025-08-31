DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.455.783,45 0,19%

Kahramanmaraş Elbistan'da 13 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki İsmail Samet Güneş, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti; cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:56
Kahramanmaraş Elbistan'da 13 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş Elbistan'da 13 Yaşındaki Çocuk Traktör Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki İsmail Samet Güneş kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Traktörün Akarca Mahallesi mevkisinde devrildiği bildirildi. İş makinesinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Güneş, yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
2
Tekirdağ'da 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Şüpheli Gözaltında
3
Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim
4
Erdoğan Şi Cinping ile Görüştü: Şanghay Zirvesi Marjında Kritik Temas
5
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
6
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
7
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta