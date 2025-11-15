Kahramanmaraş'ın Yeşilgöz'ü: Turkuaz Göl ve Mesire Alanı

Yeşilgöz, Kahramanmaraş'ta zaman zaman mavi, zaman zaman turkuaz tonlarına bürünen suyu ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Suyunun renk değişimi ve çevresindeki doğal dokusu görenleri mest ediyor.

Konum ve özellikler

Yeşilgöz Mesire Alanı, şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir Mahallesi'nde yer alıyor. Bölge, hem dinlenme alanları hem de doğal peyzajıyla yıl boyunca ziyaretçi çekiyor.

Yeşilgöz Gölü, temiz havası ve benzersiz görünümü sayesinde bölge turizmine katkı sağlıyor ve binlerce ziyaretçi tarafından tercih ediliyor.

Fotoğrafçılar ve mevsimsel çekicilik

Türkiye'nin gizemli obruklarından biri olarak öne çıkan Yeşilgöz Gölü, kartpostallık kareler sunuyor. Özellikle sonbahar manzarasıyla gölü fotoğraflamak isteyen fotoğraf severler, hafta sonları bölgeyi ziyaret ediyor.

