Kahramanmaraş'ta 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Başarıyla Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', büyük bir katılımla tamamlandı. Etkinlik, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Gençlerin Yoğun Katılımı

Etkinliğe, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Devlet teşviklerinin tanıtıldığı bu günler, gençlerin geleceğini etkileyen önemli bilgilerle doluydu.

Bakanlıklar ve Kurumların Katkıları

Çeşitli bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kuruluşlar, bu tanıtım gününde yer aldı. Katılımcılar, devlet teşvikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşma fırsatı buldular.

Bu etkinlik, gençlerin devlet desteklerinden yararlanmaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.