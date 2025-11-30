Kahramanmaraş'ta Heimlich Manevrasıyla Öğrenci Hayata Döndü

Kahramanmaraş'ta Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürü İsmail Kazancı'nın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı; anlar kamerada.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:55
Kahramanmaraş'ta Heimlich Manevrasıyla Öğrenci Hayata Döndü

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar paniği ve kurtarılma anını gösterdi

Onikişubat ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunda teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığı fark edildi. İlk müdahaleyi yapan nöbetçi öğretmen, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı ancak tıkanmaya neden olan cisim çıkmadı.

Durumu gören öğrenciler panikle okul müdürünün kapısını çalarak yardım istedi. Olay yerine gelen okul müdürü İsmail Kazancı, öğrenciye yaptığı Heimlich manevrasıyla soluk borusunu tıkayan yiyeceği çıkardı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Olayın tamamı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde müdahale anı ve öğrencilerin yaşadığı panik açık şekilde görülüyor.

Olayın ardından sağlık ekipleri okula gelerek öğrenciye kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Okul yetkililerinden edinilen bilgiye göre, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

