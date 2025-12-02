Kahramanmaraş’ta Kapsamlı Gıda Denetimi — Uzun Çarşı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü rutin kontroller kapsamında gıda işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle Uzun Çarşı’da yapıldı. Denetimlere Eyüp Karataş ve Ramazan Bilir de katıldı.

Denetimin kapsamı

Ekipler; hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat listelerinin standartlara uygunluğu ve ürün etiket bilgileri gibi kriterleri titizlikle inceledi. Raflardaki tüm ürünler tek tek kontrol edilirken, özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış veya raf ömrü dolmuş ürünlere hassasiyet gösterildi.

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler işletme sahiplerine bildirildi ve gerekli işlemler başlatıldı.

Yetkili açıklaması

Eyüp Karataş şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda son derece hassas bir yaklaşım sergiliyoruz. Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Uzun Çarşı’da yaptığımız denetimler, bu hassasiyetin bir parçası. Amacımız; vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, esnafımızın da yasal mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi. Denetimlerimizde özellikle hijyen şartları, etiket ve fiyat düzenlemeleri ile son kullanma tarihleri üzerinde titizlikle duruyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve güveni bizim için her şeyden önemli. Bu doğrultuda sahadaki kontrol çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz".

