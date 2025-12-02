Kahramanmaraş’ta Kapsamlı Gıda Denetimi — Uzun Çarşı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Uzun Çarşı'da hijyen, etiket ve son kullanma tarihleri üzerine kapsamlı denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:09
Kahramanmaraş’ta Kapsamlı Gıda Denetimi — Uzun Çarşı

Kahramanmaraş’ta Kapsamlı Gıda Denetimi — Uzun Çarşı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü rutin kontroller kapsamında gıda işletmelerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler, Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle Uzun Çarşı’da yapıldı. Denetimlere Eyüp Karataş ve Ramazan Bilir de katıldı.

Denetimin kapsamı

Ekipler; hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, fiyat listelerinin standartlara uygunluğu ve ürün etiket bilgileri gibi kriterleri titizlikle inceledi. Raflardaki tüm ürünler tek tek kontrol edilirken, özellikle son kullanma tarihi yaklaşmış veya raf ömrü dolmuş ürünlere hassasiyet gösterildi.

Uygunsuzluk tespit edilen ürünler işletme sahiplerine bildirildi ve gerekli işlemler başlatıldı.

Yetkili açıklaması

Eyüp Karataş şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde gıda güvenliği ve tüketici hakları konusunda son derece hassas bir yaklaşım sergiliyoruz. Bugün Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte Uzun Çarşı’da yaptığımız denetimler, bu hassasiyetin bir parçası. Amacımız; vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi, esnafımızın da yasal mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi. Denetimlerimizde özellikle hijyen şartları, etiket ve fiyat düzenlemeleri ile son kullanma tarihleri üzerinde titizlikle duruyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve güveni bizim için her şeyden önemli. Bu doğrultuda sahadaki kontrol çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz".

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR ZABITASI VE TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÜVENİLİR GIDA...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR ZABITASI VE TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÜVENİLİR GIDA TÜKETİMİNİ SAĞLAMAK VE TÜKETİCİ HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN UZUN ÇARŞI’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERLERİNDE KAPSAMLI BİR DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR ZABITASI VE TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÜVENİLİR GIDA...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?