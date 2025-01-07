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Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası Kentsel Tasarım Projesi ile inşa edilen konutların inşası %70 oranında tamamlandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:01
Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 'Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında yapılan konutların inşası hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan konut projelerinin tamamlanma oranı %70'lere ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında şehir genelinde toplamda 27 bin 400 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi. Görgel, ayrıca yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşa sürecinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Görgel, şunları kaydetti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında şehrimizin en önemli bölgelerinde modern ve dayanıklı yapılar inşa ediyoruz. Azerbaycan Mahallesi, Trabzon, Hükümet ve Cahit Zarifoğlu caddeleri ile Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanlar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şehrimize yeni bir vizyon sunacak. Amacımız, 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek. Bu vesileyle şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Yeni Kahramanmaraş, dayanışma ve azmin en güzel örneği olacaktır."

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin...

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında yapılan binaların inşası sürüyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin...

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında yapılan binaların inşası sürüyor.

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