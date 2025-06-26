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Kahramanmaraş'ta Kule Vinç Faciası: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta inşaatta devrilen kule vincin operatörü M.T.Ş. (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:52
Kahramanmaraş'ta Kule Vinç Faciası: Operatör Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Kule Vinç Faciası

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Altınova Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana gelen talihsiz bir olayda, devrilen kule vinç nedeniyle operatör hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kule vinç, inşaat alanının üzerine devrildi. Bu sırada vinçin operatörü olan M.T.Ş. (34), yüksekten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmak için incelemelere devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

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