Kahramanmaraş'ta Lojmanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Lojmanda Yangın Çıktı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Maarif Mahallesi'ndeki lojmanlarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rüzgar Yangını Büyüttü

Rüzgarın da etkisiyle, ahşap lojmandan fırlayan parçalar çevrede bulunan bahçelerde de yangınlara neden oldu. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Müdahale Sürüyor

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki halkın da güvenliği açısından önlemler alınıyor.

Yangının söndürme çalışmaları ve durum hakkında gelişmeler takip edilecektir.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.