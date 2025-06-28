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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangını için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:44
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesinde Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin büyük gayretleriyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınla Mücadelede Kullanılan Ekipmanlar

Yangına müdahale için bölgeye gönderilen ekipmanlar arasında 3 helikopter, 9 arazöz, 6 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 5 ilk müdahale aracı ve 75 personel yer alıyor. Ayrıca, 5 orman muhafaza memuru da yangını söndürme çalışmalarında aktif olarak görev alıyor.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam etti.

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