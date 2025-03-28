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Kahramanmaraş'ta Ramazan Coşkusu: 'İlçemde İftar Var' Programı Sona Erdi

Kahramanmaraş'ta 'İlçemde İftar Var' programı, Dulkadiroğlu ilçesindeki etkinlik ile tamamlandı. Yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:44
Kahramanmaraş'ta Ramazan Coşkusu: 'İlçemde İftar Var' Programı Sona Erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca düzenlediği 'İlçemde İftar Var' programı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki etkinliği tamamladı. Farklı günlerde 11 ilçede gerçekleştirilen iftar programlarına yüzlerce vatandaş katılarak, birlik ve beraberlik içinde ramazan coşkusunu yaşadı.

Dulkadiroğlu'ndaki iftar etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ayrıca, ilahi dinletileri, çocuklar için kukla gösterisi ve gölge oyunları programda yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu özel günlerin şehirdeki birlikteliği güçlendirdiğini vurgulayarak, "İnşallah Rabb'im daha nice huzurlu, sağlıklı bayramlara ve ramazanlara bizi ulaştırır. Bir sonraki ramazan, inşallah çok daha sağlıklı, daha konforlu bir şehirde, Kahramanmaraş'ın yapım süreci sona ermiş olacak ve ramazanı hep birlikte burada yaşayacağız," dedi.

Bunun yanı sıra Görgel, ramazan boyunca sağladıkları sosyal yardımlara da dikkat çekti. "Büyükşehir olarak ramazanda 100 milyon Türk lirası değerinde destek paketimizi vatandaşlarımıza sunduk. Pazar desteği paketimizi açıkladık ve her gün ilçelerimizde iftarlarımızı düzenleyerek, 20 bine yakın kişi ile iftarı paylaştık, toplamda 630 bin vatandaşımızla ramazan ayında buluşma fırsatı yakaladık. Yani ramazanı Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu yaşadık, Allah'a şükürler olsun," ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ramazan boyunca düzenlediği "İlçemde İftar Var" programı...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ramazan boyunca düzenlediği "İlçemde İftar Var" programı, Dulkadiroğlu ilçesindeki etkinlikle tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ramazan boyunca düzenlediği "İlçemde İftar Var" programı...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ramazan boyunca düzenlediği "İlçemde İftar Var" programı, Dulkadiroğlu ilçesindeki etkinlikle tamamlandı.

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