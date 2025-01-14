Kahramanmaraş'ta Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:09
Kahramanmaraş'ta Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Kahramanmaraş'ta Görüş Mesafesi Düşmeye Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, şehirdeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Geceden itibaren yoğunlaşan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Kent merkezi ile Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyahat eden sürücüler, sis yüzünden zor anlar yaşarken, araçlarının farlarını yakmak zorunda kaldı. Durumdan etkilenen sürücülerin güvenliği için polis ve jandarma ekipleri uyarılar yaptı.

Uyarılar Arttı

Ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını kullanmaları ve hız yapmamaları konusunda ikaz etti.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Görevli Sürücüler

Bölgenin önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda da sis etkisini sürdürerek sürücüleri zor durumda bıraktı.

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