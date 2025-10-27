Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; mahkemece 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Belirlenen adreslere yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 av tüfeği ele geçirildi.