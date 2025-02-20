Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde Narlı-Türkoğlu bağlantı yolunda bir otomobili durdurarak önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Otomobilde Yapılan Arama

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bu başarılı operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların kimlikleri B.G, M.C, N.K. ve O.Ö olarak belirlendi. Şüpheliler, adli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.