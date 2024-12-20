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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.G. tutuklandı. 1141 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:40
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.G. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.G.'nin ikametinde arama gerçekleştirdi.

Arama sonucunda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1141 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Bu olay, Kahramanmaraş'ındaki uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı....

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1141 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı....

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1141 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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