Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Şenliği — 16 ilden 110 Sporcu Yalnız Ardıç'ta Uçtu

Kahramanmaraş'ta Yamaç Paraşütü Şenliği Yalnız Ardıç'ta Uçuşlarla Gerçekleşti

Dulkadiroğlu Belediyesi ve MAHAVK işbirliğiyle 16 ilden 110 sporcu buluştu

Dulkadiroğlu Belediyesi ile Kahramanmaraş MAHAVK Yamaç Paraşütü Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen şenliğe 16 ilden 110 sporcu katıldı. Etkinlik, ilçenin merkezindeki Yalnız Ardıç mevkisinden yapılan kalkışlarla başladı.

Paraşütçüler, eşsiz doğa manzarası altında gerçekleştirdikleri uçuşlarla izleyicilere görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izlerken bazı sporcuların çift kişilik uçuş gerçekleştirdiği gözlendi.

Etkinlikte anlamlı bir an da yaşandı: Gaziantep'ten gelen sporculardan İbrahim Köse, 9 yaşına giren kızı Ecrin'in doğum gününü Kahramanmaraş semalarında kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı konuşmada amaçlarının doğa sporlarına ilgiyi artırmak ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Akpınar, ilçenin doğası, havası ve manzarasının sadece Kahramanmaraş'ın değil, tüm Türkiye'nin ilgi odağı olduğunu belirterek sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gün boyu süren uçuşların ardından şenlik sona erdi.

