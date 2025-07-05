Kahramanmaraş'ta Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ta Yangın Felaketi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, kırsal Gedemen Mahallesi'nde E.O'ya ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangının çıkmasıyla gerçekleşti.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Alevler, kısa sürede büyüyerek ahırın içinde bulunan hayvanların hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu üzücü olay, yerel hayvancılık faaliyetlerine büyük bir darbe vurdu ve çiftçi E.O. için maddi kayba yol açtı. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.