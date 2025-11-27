Kahramanmaraş'ta Yeğen Amcasını Silahla Yaraladı

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İ.E. ile amcası N.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, yeğenin amcasını silahla yaraladığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan N.E., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İ.E. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay sonrası adli ve idari incelemeler sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA YEĞEN AMCASINI SİLAHLA VURDU