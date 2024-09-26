Kamerunlu Ayrılıkçı Lider Norveç’te Gözaltına Alındı

Kamerunlu Ayrılıkçı Lider Gözaltına Alındı

Kamerun'da bir dönemin çalkantılı ayrılıkçı liderlerinden biri olan Lucas Cho Ayaba, Norveç'te gözaltına alındı.

Norveç’in Ulusal Kriminal Soruşturma Servisi (Kripos), Ayaba’nın insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

Ambazonia Savunma Kuvvetleri

Ayaba, Kamerun’un Anglofon bölgelerinden biri olan Kuzey-Batı ve Güney-Batı'da faaliyet gösteren Ambazonia Savunma Kuvvetleri grubunun lideridir. Kendisi, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanmaktadır.

Anglofon Krizi Nedir?

2016 yılının sonlarında, Kamerun hükümetinin kuzey ve güney bölgelerde İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakim ataması, halkın tepkisini çekti. Bu olay, Anglofon krizi olarak bilinen çatışmanın patlak vermesine neden oldu. Ayrılıkçı gruplar, 1 Ekim 2017’de "Ambazonya" adını verdikleri bağımsız bir devlet kurduklarını ilan etti.

Son veriler, bu kriz boyunca ordu ve ayrılıkçılar arasında en az 6 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 milyon insanın yerinden edildiğini ve 40 bin kişinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını göstermektedir.