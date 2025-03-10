Kanada'da Mark Carney, Liberal Partinin Yeni Lideri Oldu

Eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Liberal Parti liderliğini kazanarak Justin Trudeau'nun yerine geçmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 02:37
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 02:37
Kanada'da Mark Carney, Liberal Partinin Yeni Lideri Oldu

Mark Carney, Liberal Parti'nin Yeni Lideri Seçildi

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışında büyük bir zafer elde etti. Carney, Liberal Parti başkanlık seçimlerinde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

Amerika ve Kanada Arasındaki Farklılıkları Vurguladı

Sonuçların ardından konuşan Carney, Amerika'nın Kanada üzerindeki etkisine karşı çıkarak, “Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak.” ifadelerini kullandı. Carney, Kanada'nın mozaik bir ülke olduğunu vurgulayarak, Amerikalıların ülkenin kaynaklarına olan ilgisini eleştirdi.

Trudeau'ya İstifa Çağrıları Artıyor

Carney, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak ve partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak. Trudeau, Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürütüyor. Ancak son dönemde parti içindeki memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle eleştiriliyor.

Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, yaklaşan seçimlerde parti lideri ve Başbakan Trudeau'ya istifa etmesi için çağrı yapmıştı. Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi iç çekişmeler nedeniyle partinin geleceği hakkında endişeleri olduğunu belirtmiş ve yeni bir lider seçtikten sonra istifa etmeyi düşündüğünü ifade etmişti.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır “felç durumda” olduğunu ve yeni bir başlangıcın zamanının geldiğini dile getirmişti.

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