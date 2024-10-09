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Kanarya Adaları'nda 4 Ton Kokain Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları'nda 4 ton kokain ele geçirilen gemiye dair açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:21
Kanarya Adaları'nda 4 Ton Kokain Operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanlığı, 28 Temmuz tarihinde İstanbul'dan hareket eden ve Kanarya Adaları yakınlarında, Tanzanya bayraklı "RAS" isimli gemide ele geçirilen 4 ton kokain ile ilgili detaylı bilgi paylaştı. Operasyon, 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Güzergah Analizleri

Bakanlık, yapılan incelemelerde geminin 19 Temmuz'dan itibaren güzergah, liman ve hız bilgilerinin detaylı şekilde analiz edildiğini belirtti. Geminin öncelikle İstanbul Zeytinburnu açıklarından ayrıldıktan sonra, 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola verdiği, 21 Ağustos 2024 tarihinde Sierra Leone açıklarında demirlediği ve orada 20 gün kaldığı ifade edildi.

Güney Amerika Bağlantısı

Açıklamada, "RAS" isimli geminin ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden, hayalet gemiler aracılığıyla aktarıldığına dikkat çekildi. Geminin, 21 Eylül 2024 tarihinde Bissau limanına girdiği ve İskenderiye, Mısır'a gitmek için yola çıktığı bilgisi verildi. Sonuç olarak, 26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrederken, hızını önemli ölçüde düşürdüğü bilgisi alındı.

Yakalanan Şahıslar ve İşbirliği

Operasyon sırasında, 7'si Türk, 2'si Azerbaycan ve 1'i Hollanda uyruklu olmak üzere toplam 10 kişinin yakalandığı aktarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, olayın ardından İspanyol narkotik polisi ile işbirliği yapıldığını duyurdu ve sürecin devam etmesi bekleniyor. Sonuç

Türk yetkililer, yakalanan uyuşturucunun Avrupa'ya sevk edilmesi aşamasında iken yapılan operasyonda büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı.

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