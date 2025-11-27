Kandıra'da Motosiklet Kazası: 2 Kişinin Ölümü, Sanık Tahliye Edildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.

Kaza ve yaralanmalar

Kaza, 15 Mart günü Akdurak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Altuntaş (32) yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ümitcan A. idaresindeki 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ercan Altuntaş hayatını kaybetti, ağır yaralanan yolcu Fatih Bulgurcu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Ümitcan A. ise tutuklandı.

Duruşma ve cumhuriyet savcısının mütalaası

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ümitcan A., hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, kaza raporlarına göre sanığın "asli ve tek kusurlu" olduğunu belirtti. Savcı, geçen celse sunduğu mütalaayı tekrarlayarak sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca adli kontrolün yetersiz olacağını ve kaçma şüphesinin bulunduğunu belirterek tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki beyanları ve sanığın savunması

Müşteki avukatı mütalaaya karşı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, olayın "basit taksir" olmadığını, sollama ve yüksek sürat iddialarının bulunduğunu ve ATK raporunda sanığın yüzde yüz kusurlu olduğunun belirtildiğini vurguladı. Maktul yakınları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Ümitcan A. ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, bir kastim olmadı. Çok pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanık Ümitcan A.'yı, Ercan Altuntaş ve Fatih Bulgurcu'ya yönelik "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, suçun niteliği ve miktarı ile sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, Ümitcan A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmasına hükmedildi.

