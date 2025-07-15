DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.347,01 -0,7%
BITCOIN
4.698.207,95 2,82%

Kapadokya'da 15 Temmuz Coşkusu: Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sıcak hava balonlarıyla şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 07:52
Kapadokya'da 15 Temmuz Coşkusu: Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya'da 15 Temmuz Etkinliği

Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonlarıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Balonlar, Türk bayrakları ve özel afişlerle süslenerek gökyüzüne yükseldi.

Turistlere Unutulmaz Bir Deneyim

Göreme beldesindeki kalkış alanlarında görevli personel, balonlara Türk bayrakları ile afişler astı. Tura katılan turistler sepetlere alınarak, bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlar, görsel bir şölen sundu.

Balonlar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile “Unutmadık, unutturmayacağız” yazılı afiş ile uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından bazı balonlara “Destan gençlerle yazıldı” yazılı posterler asıldı.

Gençlik Kolları’ndan Anlamlı Mesaj

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, gazetecilere verdiği demeçte, 15 Temmuz'un milletin canı pahasına verdikleri eşsiz bir mücadele olarak tarihte kendine yer bulduğunu vurguladı. Yurtbilir, “Darbe girişiminde bulunan hain terör unsurlarının silahlarına göğsünü siper eden vatandaşların destan yazdığını” belirtti.

Yurtbilir, “AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'destan gençlerle yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız,” ifadelerini kullandı.

Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve afişlerle uçtu. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından bazı balonlara üzerinde "Destan gençlerle yazıldı" yazılı poster asıldı.

Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve afişlerle uçtu. AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından bazı balonlara üzerinde "Destan gençlerle yazıldı" yazılı poster asıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FETÖ'nün Darbe Girişiminin 9. Yılında Bilge Gürs'ün Destek Çabaları
2
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Otelde Ağır Yaralı Bulundu
3
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı
4
Konya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
5
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İklim Dostu Kampı'nda Gençlerle Buluştu
6
Bingöl'de 12 Derslikli Yeni Okul İnşa Edilecek
7
Bakan Göktaş, Metan Gazından Zehirlenen Askerleri Hastanede Ziyaret Etti

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek