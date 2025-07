Kapadokya'da 15 Temmuz Coşkusu: Balonlar Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya'da 15 Temmuz Etkinliği

Nevşehir'in turizm merkezi Kapadokya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonlarıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Balonlar, Türk bayrakları ve özel afişlerle süslenerek gökyüzüne yükseldi.

Turistlere Unutulmaz Bir Deneyim

Göreme beldesindeki kalkış alanlarında görevli personel, balonlara Türk bayrakları ile afişler astı. Tura katılan turistler sepetlere alınarak, bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlar, görsel bir şölen sundu.

Balonlar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile “Unutmadık, unutturmayacağız” yazılı afiş ile uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından bazı balonlara “Destan gençlerle yazıldı” yazılı posterler asıldı.

Gençlik Kolları’ndan Anlamlı Mesaj

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, gazetecilere verdiği demeçte, 15 Temmuz'un milletin canı pahasına verdikleri eşsiz bir mücadele olarak tarihte kendine yer bulduğunu vurguladı. Yurtbilir, “Darbe girişiminde bulunan hain terör unsurlarının silahlarına göğsünü siper eden vatandaşların destan yazdığını” belirtti.

Yurtbilir, “AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'destan gençlerle yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız,” ifadelerini kullandı.

