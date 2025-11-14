Kapadokya'da 360 metrekarelik kaçak kafeye yıkım kararı

Ortahisar’da 3. derece sit alanına izinsiz yapılan 360 metrekarelik kafenin, Kapadokya Alan Komisyonu’nun 4366 sayılı kararıyla yıkımına başlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:23
Kapadokya'da 360 metrekarelik kaçak kafeye yıkım kararı

Kapadokya'da 360 metrekarelik kaçak kafeye yıkım kararı

Ortahisar, Ürgüp — 3. derece sit alanında izinsiz yapı

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın benzersiz doğal ve tarihi dokusunu korumak için yapılan denetimlerde, Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde 3. derece sit alanına izinsiz yapılan bir işletmenin tespit edildiği bildirildi.

Alan incelemelerinde, bölgeye izinsiz inşa edilen işletmenin 360 metrekarelik alana yayılan bir kafe olduğu ve mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınan 4366 sayılı karar doğrultusunda kaçak yapının yıkım çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, insanlığın ortak mirası olan eşsiz bir coğrafyadır. Bu mirası korumak hepimizin sorumluluğu. Alan Başkanlığı olarak bölgenin doğal ve kültürel değerlerini korumak için kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Amacımız, bölge turizmini sürdürülebilir bir anlayışla geliştirirken, Kapadokya’nın özgün dokusunu gelecek nesillere bozulmadan aktarmak. Yasalara aykırı hiçbir uygulamaya hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz"

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI, BÖLGENİN DOĞAL VE TARİHİ MİRASINI KORUMAK İÇİN KAÇAK YAPILAŞMAYLA...

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI, BÖLGENİN DOĞAL VE TARİHİ MİRASINI KORUMAK İÇİN KAÇAK YAPILAŞMAYLA MÜCADELESİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI, BÖLGENİN DOĞAL VE TARİHİ MİRASINI KORUMAK İÇİN KAÇAK YAPILAŞMAYLA...

