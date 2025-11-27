Kapadokya Üniversitesi Hazırladı: Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030

Kapadokya Üniversitesi'nin hazırladığı 2025-2030 Kayseri Turizm Master Planı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu; sürdürülebilir ve 12 aya yayılan turizm hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:00
Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından hazırlanan ve 2025-2030 dönemini kapsayan Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığındaki heyete sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki toplantıya; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Kayseri Üniversitesi Rektörü ve Kayseri Turizm Master Planı Lideri Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KÜN Turizm Master Planları Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile KÜN Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal katıldı.

Planın hedefleri ve kapsamı

KÜN'ün bilimsel yöntemlerle hazırladığı master plan, Kayseri'nin turizm geleceğine yön verecek kapsamlı ve uygulanabilir bir yol haritası sunuyor. Toplantıda, turizmi 81 ile ve 12 aya yayma hedefi doğrultusunda Kayseri'nin tarihî, kültürel ve doğal potansiyelini öne çıkaracak stratejik hedefler ve uygulanabilir adımlar ele alındı. Plan; kısa, orta ve uzun vadeli projelerle kentin sürdürülebilir turizm vizyonunu güçlendirmeyi, rekabet gücünü artırmayı ve Kayseri'nin ulusal-uluslararası cazibesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bakan Ersoy'dan değerlendirme

Sunumun ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'nin tarihî mirası, kültürel zenginliği ve güçlü turizm potansiyelinin daha görünür kılınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla destekleyeceklerini vurguladı. Bakan Ersoy, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla ziyaretçi çeken bir cazibe merkezine dönüşmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların süreceğini belirtti.

Kapadokya Üniversitesi'nin hazırladığı bu master plan, Kayseri'nin turizm stratejisinde yol gösterici belge olması hedefiyle sunuldu.

