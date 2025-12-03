Kapaklı'da Engelli Rampasına Park Eden Başkan Yardımcısına 993 TL Ceza

Olay ve müdahale

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Kapaklı Belediye Meydanında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni sırasında, engelli vatandaşların kullanımı için ayrılmış rampaya bir araç park edildi. Tören alanında yaşanan bu gelişme, günün anlam ve önemine yakışmayan görüntülere sahne oldu.

Park edilen aracın, 59 AEP 275 plakalı ve Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Günürün'e ait olduğu tespit edildi. Engelli rampasının önüne park edilen araç nedeniyle alanda güçlük yaşandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araca ilişkin işlem başlattı ve araca 993 lira cezai işlem uyguladı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin törende, "Önemli bir tesadüf oldu. Ben özellikle basın mensubu arkadaşların bu plakayı paylaşılmasını istiyorum. Paylaşsınlar ki bu konularda bazı insanlar ifşa olsun" ifadelerini kullandı.

EKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDEKİ BELEDİYE MEYDANINA, ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÇIKMAK İÇİN KULLANDIĞI RAMPAYA ARACINI PARK EDİLEN KAPAKLI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NURAY GÜNÜRÜN’E AİT OTOMOBİLE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 993 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.