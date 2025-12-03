Kapaklı'da Engelli Rampasına Park Eden Başkan Yardımcısına 993 TL Ceza

Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Günürün'e ait araç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli rampasına park edildi; polis 59 AEP 275 plakalı araca 993 lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:01
Kapaklı'da Engelli Rampasına Park Eden Başkan Yardımcısına 993 TL Ceza

Kapaklı'da Engelli Rampasına Park Eden Başkan Yardımcısına 993 TL Ceza

Olay ve müdahale

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Kapaklı Belediye Meydanında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreni sırasında, engelli vatandaşların kullanımı için ayrılmış rampaya bir araç park edildi. Tören alanında yaşanan bu gelişme, günün anlam ve önemine yakışmayan görüntülere sahne oldu.

Park edilen aracın, 59 AEP 275 plakalı ve Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Günürün'e ait olduğu tespit edildi. Engelli rampasının önüne park edilen araç nedeniyle alanda güçlük yaşandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu araca ilişkin işlem başlattı ve araca 993 lira cezai işlem uyguladı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin törende, "Önemli bir tesadüf oldu. Ben özellikle basın mensubu arkadaşların bu plakayı paylaşılmasını istiyorum. Paylaşsınlar ki bu konularda bazı insanlar ifşa olsun" ifadelerini kullandı.

EKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDEKİ BELEDİYE MEYDANINA, ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÇIKMAK İÇİN KULLANDIĞI...

EKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDEKİ BELEDİYE MEYDANINA, ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÇIKMAK İÇİN KULLANDIĞI RAMPAYA ARACINI PARK EDİLEN KAPAKLI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI NURAY GÜNÜRÜN’E AİT OTOMOBİLE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN 993 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

EKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDEKİ BELEDİYE MEYDANINA, ENGELLİ VATANDAŞLARIN ÇIKMAK İÇİN KULLANDIĞI...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?