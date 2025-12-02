Kapaklı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ Kapaklı'da bulvardan caddeye dönüş yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Kapaklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:54
Olay yeri ve kaza anı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bulvardan caddeye dönmek isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki otomobil Fevzi Çakmak Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada, B.K. kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı.

Yaralı ve inceleme

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Kapaklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

