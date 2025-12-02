Kapaklı'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Olay yeri ve kaza anı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bulvardan caddeye dönmek isteyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. idaresindeki otomobil Fevzi Çakmak Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada, B.K. kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı.

Yaralı ve inceleme

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Kapaklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

