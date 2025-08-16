Kapıkule'de Zafer Sırakaya Gurbetçileri Uğurladı

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Edirne'de temaslar

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçileri uğurladı.

Sırakaya, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Edirne'ye geldi ve kentteki temaslarının ardından Kapıkule'ye geçti. Burada Edirne Valisi Yunus Sezer ile görüştü ve tatil sonrası dönüş yolculuğuna geçen gurbetçileri uğurladı.

Sırakaya, Almanya merkezli Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)'nin standını ziyaret ederek, gurbetçilere yönelik çalışmaları inceledi.

Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuklarına eşlik ettiklerini söyleyen Sırakaya, dönüşün buruk geçtiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız 11 ay boyunca kalplerinde Türkiye sevdasını yaşayacak. İnşallah bir dahaki sene tekrar memleketlerine gelerek hasretlerini giderme imkanları olacak." dedi.

Sınır kapılarında alınan tedbirlere değinen Sırakaya, şunları kaydetti: "22 Haziran-13 Ağustos arasında yaklaşık 471 bin araç ile 1 milyon 860 bin vatandaşımız sınır kapılarından Türkiye'ye geçiş yaptı. Yine aynı süreçte 336 bin araç ve 1 milyon 370 bin yolcu Türkiye'den çıkış yaptı."

Sırakaya, ayrıca İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının giriş ve çıkışlarda büyük özveri gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanımıza yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarında gösterilen kolaylık için teşekkür etmek istediğini ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve partililer de Sırakaya'ya eşlik etti.

