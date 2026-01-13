Kar Tatilinde Antalya'da: İki Öğrenci Falezlerden Akdeniz'e Atladı

Kar tatili ilan edilirken Antalya'da 9 derece (hissedilen 3 derece) soğuğa rağmen, iki ilköğretim öğrencisi falezlerden denize atlayıp yüzdü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:52
Türkiye genelinde kar ve buzlanma etkisini sürdürürken Konyaaltı'nda farklı görüntüler oluştu

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verilirken, 2026'nın ilk ayında Antalya'da dikkat çeken sahne ortaya çıktı.

Yetkililerin soğuk uyarıları sürmesine rağmen kent merkezinde hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü; hissedilen sıcaklık ise 3 dereceye kadar düştü. Buna karşın deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak kaydedildi.

Dünya çapında bilinen Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, sert rüzgara rağmen kıyıda yürüyüş yapıp balık tuttu, falezlerden denizi izleyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Sahilde en çok dikkat çeken anlardan biri ise okul çıkışı iki öğrencinin davranışı oldu. Okul çantalarını kıyıya bırakan 2 ilköğretim çağındaki öğrenci, tişörtleriyle falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Çocuklar dakikalarca yüzerek ve suda oynayarak vakit geçirdi.

Olay, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen sahildeki farklı manzaralardan biri olarak kayda geçti.

