Kara Ekim: İsrail'de 80 Kişi Hayatını Kaybetti

Kara Ekim Dönemi

İsrail ordu radyosu, bu ayı "Kara Ekim" şeklinde nitelendirerek 80 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü Sayısına Dair Detaylar

Haber kaynakları, ölenlerden 64'ünün asker ya da polis ve 16'sının sivil olduğunu belirtti. Ölümler arasında; 33 asker ve subayın Lübnan'ın güneyinde, 19'unun ise Gazze bölgesinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Olayların Seyri

13 Ekim tarihinde Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne yapılan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 60 kişi yaralandı. Ayrıca Hizbullah tarafından düzenlenen füze saldırıları sonucunda 3 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

Diğer Saldırılar ve Kayıplar

4 Ekim'de Irak'tan gelen bir İHA saldırısında 2 asker öldü, 20 kişi yaralandı. İki gün sonra İsrail'in güneyindeki Beerşeba'da, açılan ateş sonucu bir sınır muhafızı yaşamını yitirdi. Ekim ayının ortalarında Aşdod kenti yakınlarında açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti, 4 polis de yaralandı.

Son Gelişmeler

22 Ekim'de, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen operatif bir trafik kazasında bir asker öldüğü bildirildi. Ayrıca, Hizbullah tarafından, Filistinlilerden gasbedildiği iddia edilen topraklar üzerindeki yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti.

Tel Aviv ve Hadera Olayları

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in Yafa kentinde açılan ateş sonucu 7 sivil hayatını kaybetti ve 16 sivil yaralandı. Hadera kentinde de dört noktada düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Son Kaza

27 Ekim'de Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 39 kişi yaralandı.