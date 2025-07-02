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Kara Fatma'nın Kabri Başında Anma Töreni

Milli Mücadele'nin efsanevi kahramanı Kara Fatma, mezarı başında dua ile anıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:57
Kara Fatma'nın Kabri Başında Anma Töreni

Milli Mücadele'nin Kahraman Kadını Kara Fatma Anıldı

Milli Mücadele'nin kadın kahramanı Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı. Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri önünde düzenlenen anma töreninde, Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Açıklamaları

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, anmada yaptığı konuşmada, özgür bir şekilde yaşayabilmemizin kadın kahramanlarımıza borçlu olduğunu belirtti. Güney, "Yine bugün şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyor. İnancımızı ve dinimizi özgürce yaşayabiliyorsak, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Kazım Karabekir ve o dönemin komutanları sayesindedir." dedi.

Vatan Sevgisi ve Ordu

Güney, Hazreti Muhammed'in hadislerinden alıntılar yaparak, "Vatan sevgisi imandandır" ifadesini hatırlatarak ordunun politikaların dışındaki konumunu vurguladı. "Ordu, Türk milletinin hepsinin kırmızı çizgisidir. Günlük siyasi dile terk edilemeyecek kadar kıymetlidir," dedi.

Kara Fatma'nın Kahramanlığı

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Derneği Başkanı İlknur Bektaş, Kara Fatma'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kadınları örgütleyerek savaşa dahil ettiğini ifade etti. Fatma Seher Hanım'ın hem bir anne hem de bir komutan olduğunu vurgulayan Bektaş, "Ailesinden 23 kişi şehit olmuştur; o maaşını Kızılaya bağışladı," dedi.

Timsal Karabekir Yıldıran'dan Vatansever Mesajlar

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Türk kadınının vatan için ölümü göze aldığını ifade etti. "Türk evladı beşikten mezara kadar, kadın olsun, erkek olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek bizim için bir ibadettir," dedi.

Kara Fatma'nın Mirası

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı merhum Ülkü Adatepe'nin evladı Betül Adatepe, Kara Fatma'nın kahramanlığını anlatarak, "Kendisi gözü kara, korkmayan yiğit bir kadındı. Tüm kahraman Türk kadınlarını saygıyla anıyorum," dedi.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70....

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı. Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğince Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70....

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Fatma Seher Erden, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı. Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneğince Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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