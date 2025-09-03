DOLAR
Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşımda kısıtlama uyguluyor; sürücüler işaretlere uymalı ve yavaş gitmeli.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 08:18
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

Avrupa Otoyolu — Edirne Ücret Toplama İstasyonu

Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahından alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu

13-21. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle 10 Eylül'e kadar Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu — Gölyaka Kavşağı

Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi 15-22. kilometrelerinde (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu

Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle sol şerit kapatıldı; trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir Devlet Yolu

Ankara-Bursa istikameti 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane — Yeni Zigana Tüneli

43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 3 gün boyunca 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Sinop-Samsun Yolu

46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat Yolu

29-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle yol 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Ereğli Yolu

2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu Yolu

69-89. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sürücülere trafik işaretlerine uyma, hızını azaltma ve yönlendirmelere dikkat etme uyarısı yapıldı.

