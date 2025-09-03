Kara Yollarında Çalışma ve Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine uyması gerekiyor.

Avrupa Otoyolu — Edirne Ücret Toplama İstasyonu

Edirne Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Edirne gişelerinden otoyola girişler trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 güzergahından alternatif yollara yönlendiriliyor. Otoyoldan çıkışlar ise servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu

13-21. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle 10 Eylül'e kadar Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu — Gölyaka Kavşağı

Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi 15-22. kilometrelerinde (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu

Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle sol şerit kapatıldı; trafik akışı diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir Devlet Yolu

Ankara-Bursa istikameti 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane — Yeni Zigana Tüneli

43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 3 gün boyunca 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Sinop-Samsun Yolu

46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü yapılıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat Yolu

29-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle yol 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Ereğli Yolu

2-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu Yolu

69-89. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sürücülere trafik işaretlerine uyma, hızını azaltma ve yönlendirmelere dikkat etme uyarısı yapıldı.