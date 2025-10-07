Kara Yollarında Durum: TEM Gebze-Dilovası ve Çok Sayıda Güzergâhta Onarım

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre TEM başta olmak üzere birçok güzergâhta yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda kısıtlama ve yönlendirmeler var.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 08:21
Kara Yollarında Güncel Durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

TEM Otoyolu — Gebze-Dilovası (0-6. kilometre)

TEM Otoyolu'nun Gebze-Dilovası kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. D-100 yolundan TEM Otoyolu'nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor. Çalışma kapsamında, Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatıldı. Sürücüler, İstanbul yönüne devam edip, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu (İskenderun Batı-Serbest Bölge 1-2. km)

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara (15-17. km)

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Çivril-Denizli (40-41. km)

Çivril-Denizli yolunun 40-41. kilometrelerindeki onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı (24-28. km)

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar (34-35. km — Eskipazar Mermer Kavşağı)

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ (21-23. km)

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden devam ediyor.

İnönü-Kütahya (37-38. km)

İnönü-Kütahya yolunun 37-38. kilometrelerinde Kütahya Giriş Kavşağı'ndaki onarım çalışmaları sebebiyle Kütahya istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman (8-13. km)

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka (5-15. km)

Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere-2 ve Değirmendere-4 köprülerinin Maçka-Trabzon yönündeki yapılarında derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücülere uyarı: Çalışma alanlarından geçen sürücülerin işaretlere uyması, hızlarını azaltması ve yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmesi önem taşıyor.

