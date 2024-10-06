Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum

Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

TAG Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu Gaziantep Batı-Narlı kavşakları arasında bulunan 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alacabel-Akseki Yolu

Alacabel-Akseki yolu, 30-31. kilometrelerinde gerçekleştirilecek patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle, bugün 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Cevizli-Derebucak-İbradı yolunu kullanabilir.

Burhaniye-Ayvalık Yolu

Burhaniye-Ayvalık yolunun 20-23. kilometrelerinde taş duvar yapımı nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılmaktadır.

Düzce-Bolu Yolu

Düzce-Bolu yolunun 10-11. kilometrelerinde taş duvar yapım ve platform tanzim çalışmaları nedeniyle Düzce-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

Kayseri-Malatya Yolu

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları yüzünden Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir.

Emirdağ-Bolvadin-Çay Yolu

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları ve 49-51. kilometrelerinde Devlet Demir Yolları Köprüsü yapım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri hayati öneme sahiptir.

Diyarbakır-Mardin Yolu

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin verilmektedir.

Ağrı-Kağızman Yolu

Ağrı-Kağızman yolunun 34 ile 47. kilometreleri arasındaki kesimlerde sürdürülen çalışmalar nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanmaktadır.

Şile-Ağva ve Çankırı-Ankara Yolları

Şile-Ağva yolunun 17-18. kilometrelerinde bulunan Şuayipli Kavşağı ve kollarındaki yapım çalışmaları ile Çankırı-Ankara yolunun 20-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.