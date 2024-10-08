Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yolları Durumu Hakkında Bilgilendirme

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önem taşıyor.

Yol Durumu Raporları

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürdürülen çalışmalara dair güncel bilgileri paylaştı:

TAG Otoyolu: Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde bant aktarımı ile kontrollü geçiş sağlanmaktadır.

Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde bant aktarımı ile kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi ve bant aktarımı yapılırken, diğer yönde iki yönlü ulaşım devam etmektedir.

Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında bakım onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünde trafik işaretlemesi ve bant aktarımı yapılırken, diğer yönde iki yönlü ulaşım devam etmektedir. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu: Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda, Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım çalışmaları dolayısıyla her iki yöndeki sağ şeritler trafiğe kapatılmıştır.

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda, Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım çalışmaları dolayısıyla her iki yöndeki sağ şeritler trafiğe kapatılmıştır. İzmir-Çeşme Otoyolu: Çeşme istikametinde 12-17. kilometreler arasında üstyapı çalışmaları dolayısıyla bant aktarması yapılmakta, diğer yönde gidiş-geliş sağlanmaktadır.

Çeşme istikametinde 12-17. kilometreler arasında üstyapı çalışmaları dolayısıyla bant aktarması yapılmakta, diğer yönde gidiş-geliş sağlanmaktadır. Ankara-Gölbaşı-Bala Yolu: 4-6. kilometrelerde yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala yönünde tek şeritten kontrollü geçiş uygulanmaktadır.

4-6. kilometrelerde yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala yönünde tek şeritten kontrollü geçiş uygulanmaktadır. Kayseri-Malatya Yolu: 45-46. kilometrelerde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde tek şeritle ulaşım sağlanmaktadır.

45-46. kilometrelerde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri yönünde tek şeritle ulaşım sağlanmaktadır. Ordu-Fatsa Yolu: 25-30. kilometrelerde bakım, Elazığ-Malatya Yolu'nda ise 15-17. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam etmektedir.

25-30. kilometrelerde bakım, Elazığ-Malatya Yolu'nda ise 15-17. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam etmektedir. Çankırı-Şabanözü-Çubuk Yolu: 29-40. kilometreler arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir.

29-40. kilometreler arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilmektedir. Karaman-Ermenek Yolu: 62-76. ve 82-93. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Bu durumlar göz önüne alındığında, sürücülerimizin yolculuklarını planlarken dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahlarda gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.