Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Bilgilendirmesi

Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafikte yavaşlama yaşanabilir. Sürücülerin, trafik işaretlerine dikkat etmesi önemle rica edilmektedir.

Önemli Güzergahlar Üzerindeki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı ana güzergahlarda şu çalışmalar yürütülmektedir:

TEM Otoyolu: Saray-Çorlu kavşakları 125-130. km'lerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

Saray-Çorlu kavşakları 125-130. km'lerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, İstanbul istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu: 0-5. km'lerde çeşitli üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

0-5. km'lerde çeşitli üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir. Kırıkkale-Kırşehir Yolu: 19-24. km'lerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmıştır, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir.

19-24. km'lerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılmıştır, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak devam etmektedir. Nevşehir-Ürgüp Yolu: 12-13. km'lerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmakta, ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

12-13. km'lerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmakta, ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir. Sakarya-Bilecik Yolu: 36-40. km'lerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır.

36-40. km'lerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmaktadır. Osmaniye-Gaziantep Yolu: 4-7. km'lerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

4-7. km'lerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir. Kızılkaya-Korkuteli Yolu: 8-18. km'lerindeki yapım çalışmalarında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

8-18. km'lerindeki yapım çalışmalarında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ilgaz-Korgun-Çankırı Yolu: 14-16. km'lerinde kavşak yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürmektedir.

14-16. km'lerinde kavşak yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürmektedir. Elazığ-Malatya Yolu: 15-17. km'lerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılmaktadır.

15-17. km'lerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılmaktadır. Kürtün-Torul Yolu: 16-45. km'lerinde çeşitli şev temizliği çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kısa sürelerle durdurulmakta, kontrollerle ulaşıma izin verilmektedir.

Sürücülerimizin güvenliği ve trafik akışının sağlıklı olması için tüm kurallara ve işaretlere uymaları büyük önem taşımaktadır.